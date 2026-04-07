Jahr für Jahr wird aus einer guten Idee eine kleine Tradition: Ausgestattet mit Schaufeln und Hacken machten sich jüngst 13 Schulanfänger der Kita „Sonnenschein“ in Gehren mit ihren Erzieherinnen Nancy Stein und Cornelia Macheleidt, sowie Unterstützung eines Papas, einer Mama und eines Opas auf, um an einem Hang in der Nähe vom Albertstein gemeinsam mit dem Förster Ronny Luc 96 kleine Bergahorne und Linden zu pflanzen, teilte die Kita mit. Der Förster hatte, wie auch im vergangenen Jahr, seinen vierbeinigen „Mitarbeiter“ Leopold dabei. Der Dackel war auch diesmal der absolute Star bei den Kindern.