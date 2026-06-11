Eine luxuriöse Villa auf einer einsamen Insel mitten im Sommer mit einer gut ausgestatteten Bar und zwei Bediensteten – was will man mehr? Für die zehn Gäste, die der Reihe nach eintreffen, scheint es zunächst ein großes Geschenk zu sein, hier sein zu dürfen. Zunächst. Denn schnell offenbaren sich seltsame Umstände. Allein, dass sie mysteriös entweder per Post oder über Mittelsleute auf die Insel gelockt wurden – die Briefe unterzeichnet von einem Mr. Owen mit den Initialen U. N., was sich schließlich als „unknown“ offenbart.