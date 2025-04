Nein, zum 30. Geburtstag des Zella-Mehliser Hotels Waldmühle 2022 wollten Susen Renner und Peter Langenhan keine Blumen und sicherlich nett gedachte Geschenke. Stattdessen luden sie Geschäftspartner, Freunde, Bekannte und Gäste dazu ein, sich an einer Aktion zu beteiligen, die ihnen besonders am Herzen liegt. Gemeinsam wollten sie am Waldumbau teilhaben und dazu beitragen, dass der seit Jahren durch Klimawandel, Trockenheit und folgender Käferplage gestresste und gelichtete Wald in einen angepassteren Bergmischwald umgewandelt wird. „Schließlich gibt es die Waldmühle nur, weil sie mitten im Wald liegt“, sagt Susen Renner. „Und bevor wir damals mit Grünpflanzen und Blumen von kurzer Lebensdauer bedacht worden wären, haben wir zur Unterstützung des Waldumbauprojektes eingeladen. Schließlich gibt es ringsum ja genügend Flächen, die für den Wald der Zukunft wiederaufgeforstet werden müssen.“ Beachtliche 2300 Euro kamen damals vor fast drei Jahren zusammen.