Waldkraiburg Polizisten retten verirrten 88-Jährigen im Wald

Mitten in der Nacht entdecken Polizisten einen verlassenen E-Rollstuhl im Wald. Die Suche führt sie zu einem 88-Jährigen – und zu einer Rettung mit glücklichem Ausgang.

 
Waldkraiburg: Polizisten retten verirrten 88-Jährigen im Wald
Eine Polizeistreife rettete im Mühldorfer Hart einen verirrten 88-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Waldkraiburg (dpa/lby) - Zwei Polizisten haben in Waldkraiburg einen hilflos im Wald verirrten 88-Jährigen gerettet. Den beiden Beamten fiel auf ihrer nächtlichen Streife morgens um drei Uhr ein abgestellter Elektrorollstuhl auf einem Parkplatz im Mühldorfer Hart auf - einem mehrere Quadratkilometer großen Wald. Da an dem E-Rollstuhl Adresse und Telefonnummer des Besitzers notiert waren, riefen sie dessen Familie an - welche bestätigte, dass der alte Herr von einem Spaziergang nicht heimgekommen war.

Die zwei Polizisten suchten anschließend den Wald ab und fanden den 88-Jährigen auf einem Waldweg. Er wirkte auf die Beamten wohlauf, wurde jedoch sicherheitshalber zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.