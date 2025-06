Zapfenzielwerfen, Baumscheibenbalancieren, Jahresringe abzählen – all diese Unterrichtsfächer stehen am Mittwochvormittag bei gut 275 Kindern (und Betreuern) auf dem Stundenplan. Diese außergewöhnlichen Fächer werden aber natürlich nicht in der Schule unterrichtet – für die Jungen und Mädchen geht es ins wohl grünste Klassenzimmer überhaupt: in den Wald nach Ilmenau-Roda. Zum wiederholten Male hat das Forstamt Frauenwald zu den Waldjugendspielen geladen. Dort sind am Mittwochmorgen Grund- und Förderschüler aus Ilmenau, Dörnfeld, Gräfenroda und Geschwenda unterwegs, sie werden an neun unterschiedlichen Stationen erwartet.