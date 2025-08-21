Nur um 42 Gramm haben Emma und ihre Freundin, die ebenfalls Emma heißt, das Ziel verfehlt. 458 Gramm wiegt das Holzstück, das die beiden Schülerinnen der Klasse 4a der Heinrichser Grundschule abgeschnitten haben. Mit einer Säge, die rechts und links gehalten werden muss, damit sie funktioniert, hat Emma schon mal gearbeitet. „Bei der Hochzeit meiner Eltern durfte ich das letzte Stück mit absägen“, erzählt das Mädchen. Doch diesmal sei es schwieriger gewesen, weil das Werkzeug immer mal hakte. Stolz verschwindet das abgesägte Holzstück schließlich im Rucksack. „Morgen losen wir dann in der Schule aus, wer es mit nach Hause nehmen darf“, erzählen die beiden Mädchen.