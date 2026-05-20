Im satten Grün des Mai, versteckt am Fuße der Gleichberge, liegt am Mittwochmorgen ein Hauch von Märchen über dem Römhilder Wald. Regentropfen glitzern auf Birkenblättern, feuchtes Gras duftet nach Frühling, zwischen den Bäumen wuselt eine bunte Kinderschar. Bus um Bus rollt an, Türen zischen auf, Stimmengewirr erfüllt die Lichtung. Über 300 Viertklässler aus der Region strömen neugierig in den Wald – voller Vorfreude auf einen besonderen Schultag: die Waldjugendspiele des Forstamtes Heldburg.