Waldjugendspiele 2026: 242 Schüler entdecken Forst als grünes Klassenzimmer

Rücksicht auf Natur und Sportplatz
Die Organisatoren baten eindringlich darum, weder im Wald noch auf dem angrenzenden Sportplatz Müll zu hinterlassen – Müllsäcke standen bereit. Der Rasen des Spielfelds durfte nicht betreten werden, und die Toiletten waren zwar nutzbar, jedoch ohne Speisen und Getränke.
Für die teilnehmenden Lehrer galt: Alle Schüler sollten zu Wort kommen, gerade bei praktischen Übungen. Die Laufmappe durfte gerne mit eigenen Hinweisen versehen werden, musste aber am Ende wieder abgegeben werden – dann gab es die Geschenke.
Ein Tag wie im richtigen Försterleben
Die Freude war groß. Forstamtsleiter Peter Hamers fasste zusammen: „Wir wollten den Kindern zeigen, dass der Wald weit mehr ist als nur eine Ansammlung von Bäumen. Er ist Lebensraum, Rohstoffquelle und Erholungsort zugleich. Und wenn am Ende alle müde, aber glücklich nach Hause gingen, haben wir unser Ziel erreicht.“
Die Waldjugendspiele 2026 waren ein Tag voller Spaß, Entdeckungen und dem einen oder anderen „Aha“-Erlebnis – mitten im grünen Klassenzimmer Thüringens.