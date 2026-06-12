Waldjugendspiele 2026: 242 Schüler entdecken Forst als grünes Klassenzimmer

Fotosynthese zum Anfassen

An Station sieben baute Jakob mit den Kindern einen Baum aus Wurzel, Rinde und grünen Zweigen. Er erklärte den Wasserkreislauf und die Fotosynthese so anschaulich, dass selbst komplizierte Begriffe wie Chlorophyll oder Glucose verständlich wurden. „Der Baum saugt das Wasser nach oben wie ihr mit einem Strohhalm“, sagte er – und plötzlich hatten alle das Prinzip verstanden.