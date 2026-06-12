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Waldjugendspiele 2026 242 Schüler entdecken Forst als grünes Klassenzimmer

Ohne Wettkampfdruck, dafür mit Müll-Memory, Förster-Rollenspiel und echten Bäumen – die Waldjugendspiele 2026 machten Natur erlebbar.

Waldjugendspiele 2026: 242 Schüler entdecken Forst als grünes Klassenzimmer
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Bei den diesjährigen Waldjugendspielen machten insgesamt 242 Schüler aus Lauscha, Neuhaus am Rennweg sowie Steinach mit. Foto: Peter Hamers

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Wald: dieser Tage verwandelte das Thüringer Forstamt Neuhaus den heimischen Forst in einen riesigen Erlebnisraum. Unter der Leitung von Forstamtsleiter Peter Hamers fanden die diesjährigen Waldjugendspiele statt – ein Aktionstag, bei dem nicht der Sieg, sondern das gemeinsame Entdecken der Natur im Mittelpunkt stand.

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Insgesamt 242 Schülerinnen und Schüler aus sechs Klassen verschiedener Schulen der Region nahmen teil: vom Gymnasium Neuhaus über die TGS „Am Rennsteig“ bis hin zur Grundschule Lauscha. Sie absolvierten einen etwa drei Kilometer langen Rundlauf, an dem elf betreute Stationen auf sie warteten.

Vom Müll-Memory bis zum Förster-Rollenspiel

Die Stationen wurden von den Betreuerinnen und Betreuern liebevoll vorbereitet. Den Auftakt machte Isabel mit einem „Müll-Memory“: Auf einer Decke lagen Gegenstände wie Zigarettenstummel, Plastiktüten oder Getränkedosen versteckt. Nach einer kurzen Merkphase sollten die Kinder benennen, was sie gesehen hatten – und vor allem erklären, warum diese Dinge im Wald nichts verloren haben.

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Waldjugendspiele: Mit allen Sinnen den Wald entdecken

11.06.2026 12:00 Waldjugendspiele Mit allen Sinnen den Wald entdecken

Die Waldjugendspiele im Forstamtsbereich Bad Salzungen fanden in diesem Jahr erstmals an der Murmelbahn „Am Ulsterberg“ bei Sünna statt. 476 Schüler nahmen teil.

Bei Tabea drehte sich alles um die Waldfunktionen. Mithilfe von großen und kleinen Würfeln ordneten die Schüler Begriffe den Kategorien Nutzen, Schutz oder Erholung zu. „Was macht ihr eigentlich so im Wald?“ – mit dieser einfachen Frage startete das Spiel, das schnell zu lebhaften Diskussionen führte.

Ein echtes Highlight wurde die Station von Peter: Er ließ die Rolle des Försters spielerisch vermitteln. Ein Kind spielte den Förster, ein weiteres den Forstwirt, der Rest des Kurses stellte die Bäume dar. Mit einem roten Markierband und einer imaginären Motorsäge wurde der Wald durchforstet – eine eindrucksvolle Lektion über Notwendigkeit und Verantwortung in der Forstwirtschaft.

Fotosynthese zum Anfassen

An Station sieben baute Jakob mit den Kindern einen Baum aus Wurzel, Rinde und grünen Zweigen. Er erklärte den Wasserkreislauf und die Fotosynthese so anschaulich, dass selbst komplizierte Begriffe wie Chlorophyll oder Glucose verständlich wurden. „Der Baum saugt das Wasser nach oben wie ihr mit einem Strohhalm“, sagte er – und plötzlich hatten alle das Prinzip verstanden.

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Waldjugendspiele: Raus aus dem Klassenzimmer – rein ins Abenteuer

10.06.2026 17:00 Waldjugendspiele Raus aus dem Klassenzimmer – rein ins Abenteuer

Hunderte Kinder zogen durch den Wald bei Ilmenau-Roda und lernten dabei mehr als in mancher Schulstunde. Bei den Waldjugendspielen wurde Natur zum echten Erlebnis.

Max wiederum widmete sich dem „Weg des Holzes“. Aus einem Puzzle setzten die Kinder Schritt für Schritt zusammen, wie aus einem kleinen Baum ein Löffel, ein Schulheft oder ein Schaschlikspieß wird. Die Überraschung war groß, wie viele Alltagsgegenstände aus Holz bestehen.

Praktische Hinweise für reibungslosen Ablauf

Damit der Tag für alle gelang, hatte das Forstamt klare Regeln aufgestellt: Die Klassen waren ohne Förster unterwegs, erhielten aber zu Beginn eine Laufmappe mit Wegbeschreibung. Jede Klasse wurde zur ersten Station von einem Betreuer begleitet. Die Zeitfenster an den Stationen waren eng getaktet – eine 15-minütige Frühstückspause war um 10 Uhr eingeplant.

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung waren Pflicht. Getränke wurden gestellt, dafür mussten die Kinder eigene Trinkflaschen mitbringen. Auch ein Mittagessen – vegetarisch auf Wunsch – wurde bereitgestellt.

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21.05.2026 17:37 Waldjugendspiele im Vessertal Ist das Reh die Frau vom Hirsch?

240 Viertklässler erleben am Donnerstag einen spannenden Tag in der Natur und sammeln Punkte für das Kinderhospiz.

Besonders betonte die Veranstaltungsleitung: Es gab keinen Wettbewerb. Keine Punkte, keine Sieger, keine Verlierer. Stattdessen erhielten alle Kinder am Ende ein kleines Geschenk vom Forstamt.

Rücksicht auf Natur und Sportplatz

Die Organisatoren baten eindringlich darum, weder im Wald noch auf dem angrenzenden Sportplatz Müll zu hinterlassen – Müllsäcke standen bereit. Der Rasen des Spielfelds durfte nicht betreten werden, und die Toiletten waren zwar nutzbar, jedoch ohne Speisen und Getränke.

Für die teilnehmenden Lehrer galt: Alle Schüler sollten zu Wort kommen, gerade bei praktischen Übungen. Die Laufmappe durfte gerne mit eigenen Hinweisen versehen werden, musste aber am Ende wieder abgegeben werden – dann gab es die Geschenke.

Ein Tag wie im richtigen Försterleben

Die Freude war groß. Forstamtsleiter Peter Hamers fasste zusammen: „Wir wollten den Kindern zeigen, dass der Wald weit mehr ist als nur eine Ansammlung von Bäumen. Er ist Lebensraum, Rohstoffquelle und Erholungsort zugleich. Und wenn am Ende alle müde, aber glücklich nach Hause gingen, haben wir unser Ziel erreicht.“

Die Waldjugendspiele 2026 waren ein Tag voller Spaß, Entdeckungen und dem einen oder anderen „Aha“-Erlebnis – mitten im grünen Klassenzimmer Thüringens.