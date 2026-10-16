Zwischen den Gleichbergen bei Römhild trafen sich einst Adlige, Wissenschaftler und andere bemerkenswerte Persönlichkeiten. Wer waren diese Menschen, was führte sie ins Waldhaus bei Römhild und was kam dort auf den Tisch? Dr. Klaus Albert Stirzel ist diesen Fragen nachgegangen. Sein zweites Buch über das traditionsreiche Hotel und Restaurant verbindet historische Entdeckungen mit alten Koch- und Backrezepten. Ein Gespräch mit dem Autor und Waldhaus-Wirt Olaf Hänisch.