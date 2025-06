Ein Spaziergang durch das Waldgebiet nahe Schmiedefeld endete für vier Wanderer am Sonntagmittag mit einem beunruhigenden Fund: In der Schutzhütte „Alte Tränke“ bei Schmiedefeld stießen sie auf zwei Eimer mit einer unbekannten, als giftig gekennzeichneten Substanz. Die alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte aus Schmiedefeld, Vesser und der Berufsfeuerwehr Suhl vor Ort, wie Dennis Kummer, Leiter der Feuerwehr Suhl, berichtete.