Das Grab des 1950 in Arnstadt geborenen und in Berlin wirkenden Malers und Grafikers Michael Diller auf dem Waldfriedhof in Zella-Mehlis zählt eindeutig zu den besonderen. Nicht sehr groß und auch ein wenig versteckt, ziert es eine gegossene Platte aus Bronze, die Michael Dillers Freund, der Maler und Bildhauer Rolf Biebl nach Dillers Radierung „Die Karawane“ fertigte. Diese Arbeit wiederum entstand 1990, drei Jahre vor seinem tödlichen Unfall im Februar 1993 zwischen Zella-Mehlis und Oberhof.