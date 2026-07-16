Ein schwerer Holzwürfel rollt über den Waldboden, Kinderaugen leuchten, Hände greifen nach Zapfen, Zweigen und Baumfrüchten. Wenige Meter weiter wird mit einer Wasserpumpe ein kleines Feuer gelöscht, an anderer Stelle sorgen Tierpräparate und ungewöhnliche Werkzeuge für staunende Gesichter. Die Walderlebnistage des Forstamtes Kaltennordheim machen den Wald nicht nur zum Klassenzimmer unter freiem Himmel – sie wecken Neugier, vermitteln Wissen und schaffen Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.