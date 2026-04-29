Mit fröhlichem Stimmengewirr und gespannter Neugier begann am Dienstagvormittag ein besonderer Schultag: Das Forstamt Kaltennordheim gab den Startschuss zu den diesjährigen Walderlebnistagen und war damit Auftakt für ganz Thüringen. Rund 100 Kinder eroberten die Wälder des Thüringen Forst rund um die Burg Maienluft bei Wasungen. Die vierten Klassen der Ludwig-Chronegk-Grundschule Meiningen und der Jean-Paul-Förderschule Meiningen tauchten ein in eine Welt, die mehr ist als Unterrichtsstoff: ein Erfahrungsraum, der alle Sinne anspricht.