Radfahrer und Spaziergänger waren am Dienstagmorgen im Wald nahe der Wasunger Maienluft, nicht wie sonst üblich, unter sich. Denn mehr als 130 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Ludwig-Chronegk und Am Pulverrasen machten die Gegend Krause Ruh unsicher. Eingeladen hatte das Forstamt Kaltennordheim zu den Walderlebnistagen. Die Viertklässler der Meininger Schulen folgten der Großveranstaltung auch in diesem Jahr wieder gerne. Denn unter der Federführung des Thüringen-Forstes entwickelten sich die Walderlebnistage schon zu einem waldpädagogischen Dauerbrenner und das seit mehr als 30 Jahren. Aufgebaut waren acht Stationen, die von den Forstamts-Mitarbeitern betreut wurden. Unterstützung erhielten sie in diesem Jahr wieder von Dennis Ullrich und Juliane Oder, beide Mitglied des Naturschutzbundes im Kreisverband Schmalkalden-Meiningen. An dem Vormittag wurde das Waldstück, welches von Thüringen Forst bewirtschaftet wird, in einen Erlebnis- und Erkundungspfad umfunktioniert. Quiz- und Spielstationen ergaben einen Mix und machten den Vormittag für Kinder abwechslungsreich und lebendig. Erklärt wurde mit welchen Handwerkzeug im Forst gearbeitet wird. Die Viertklässler lernten Baumarten kennen, forsteten sogar den Baum des Jahres, die Rot-Eiche, mit auf. Sie bestimmten Waldtiere und lernten, dass der Wald ein großes zusammenhängendes Ökosystem ist.