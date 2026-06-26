Rund um Oberhof ist die Welt in Ordnung – zumindest, wenn es um die Gefahr eines Waldbrandes geht. „Die Wasserversorgung ist gut“, sagt der Oberhofer Forstamtschef Jan Pietzko. Doch aufgrund der anhaltenden Hitze wird es am Wochenende auch auf dem Kamm kritisch. Während ab Samstag bereits die Gebiete in den tieferen Lagen – von Benshausen bis Heinrichs, von Marisfeld bis zum Dolmar – in Waldbrandstufe 4 rutschen, könnte es rund um Oberhof am Sonntag so weit sein.