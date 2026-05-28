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  4. Waldbrände in der Oberpfalz – Wetterdienst warnt

Waldbrandgefahr in Bayern Waldbrände in der Oberpfalz – Wetterdienst warnt

Zwei Waldbrände beschäftigen die Feuerwehr in der Oberpfalz. Auch in den nächsten Tagen bleibt die Gefahr solcher Feuer laut dem Deutschen Wetterdienst in weiten Teilen Bayerns hoch.

Waldbrandgefahr in Bayern: Waldbrände in der Oberpfalz – Wetterdienst warnt
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Die Waldbrände sind nach Polizeiangaben unter Kontrolle, die Gefahr weiterer Feuer bleibt jedoch hoch. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Roding/Nittenau (dpa/lby) - In der Oberpfalz haben zwei Wälder gebrannt. Auf einer Fläche von etwa 12.000 Quadratmetern brannte es in Roding (Landkreis Cham) und auf etwa 6.000 Quadratmetern in Nittenau (Landkreis Schwandorf), wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Beide Waldbrände seien unter Kontrolle und es gebe keine Verletzten. Die Brandursache sei derzeit unklar, es gebe jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung, so die Polizei.

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Aktuell hohe Waldbrandgefahr in Bayern 

Derzeit besteht in großen Teilen Bayerns eine hohe Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft derzeit weite Bereiche im Freistaat mit der zweithöchsten Stufe 4 ein. Betroffen sind insbesondere der Norden und die Mitte Bayerns, bis zum Samstag soll auch der Süden nahezu vollständig gefährdet sein. Danach erwarten die Meteorologen, dass die Gefahr wieder abnimmt.