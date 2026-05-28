Waldbrandgefahr in Bayern: Waldbrände in der Oberpfalz – Wetterdienst warnt

Roding/Nittenau (dpa/lby) - In der Oberpfalz haben zwei Wälder gebrannt. Auf einer Fläche von etwa 12.000 Quadratmetern brannte es in Roding (Landkreis Cham) und auf etwa 6.000 Quadratmetern in Nittenau (Landkreis Schwandorf), wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Beide Waldbrände seien unter Kontrolle und es gebe keine Verletzten. Die Brandursache sei derzeit unklar, es gebe jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung, so die Polizei.