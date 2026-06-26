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  4. Hohe Waldbrandgefahr: keine Nächte und Feuer im Nationalpark

Waldbrandgefahr Hohe Waldbrandgefahr: keine Nächte und Feuer im Nationalpark

Extrem hohe Waldbrandgefahr: Sogar ein kleiner Funke kann teuer werden. Was Urlauber und Ausflügler jetzt im Nationalpark beachten müssen.

Waldbrandgefahr: Hohe Waldbrandgefahr: keine Nächte und Feuer im Nationalpark
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Hohe Waldbrandgefahr: keine Nächte und Feuer im Nationalpark. (Archivbild) Foto: Matthias Rietschel/dpa

Bad Schandau (dpa/sn) - Wegen der langanhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen sind im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz das Übernachten und das Feuermachen im Wald verboten. Es besteht in der Region eine extrem hohe Waldbrandgefahr, wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitteilte. Betroffen von dem Verbot sei ausdrücklich auch die gesamte Nationalparkregion. Auch das Verlassen der Waldwege ist untersagt.

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Verstöße könnten mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro bestraft werden, hieß es weiter. Die Allgemeinverfügung gilt demnach so lange, bis sich die Wetterlage umstellt, die Waldbrandgefahr sich verringert und die Sperrung seitens des Landratsamtes offiziell widerrufen wird.