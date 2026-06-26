Bad Schandau (dpa/sn) - Wegen der langanhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen sind im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz das Übernachten und das Feuermachen im Wald verboten. Es besteht in der Region eine extrem hohe Waldbrandgefahr, wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitteilte. Betroffen von dem Verbot sei ausdrücklich auch die gesamte Nationalparkregion. Auch das Verlassen der Waldwege ist untersagt.