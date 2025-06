Erfurt (dpa/th) - In großen Teilen Thüringens ist die Waldbrandgefahr am Wochenende hoch. Die Waldbrandgefahr steigt bis zum Sonntag beinahe flächendeckend auf die Gefahrenstufe Vier. Das geht aus der Waldbrandgefahrenkarte des Deutschen Wetterdienstes hervor. Im äußersten Süden der Kreise Sonneberg und Hildburghausen an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze kann die Waldbrandgefahr am Sonntag höchste Stufe Fünf erreichen. Ausgenommen bleibt einzig Ostthüringen.