Das Thüringer Forstamt Sonneberg weist auf die zunehmende Waldbrandgefahr in den Wäldern des Landkreises hin. Ab Freitag wurde vom Deutschen Wetterdienst die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr) festgestellt, es ist zu erwarten, dass diese sich im Laufe des Wochenendes auf die Gefahrenstufe 5 (sehr hohe Waldbrandgefahr) erhöht. „Vor allem durch das Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate sind die Waldböden sehr stark ausgetrocknet“, erläutert der stellvertretende Forstamtsleiter Sebastian Graf.
Waldbrandgefahr Alarmstimmung im Forstamt Sonneberg
Andreas Beer 24.06.2026 - 13:15 Uhr