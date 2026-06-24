Das Thüringer Forstamt Sonneberg weist auf die zunehmende Waldbrandgefahr in den Wäldern des Landkreises hin. Ab Freitag wurde vom Deutschen Wetterdienst die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr) festgestellt, es ist zu erwarten, dass diese sich im Laufe des Wochenendes auf die Gefahrenstufe 5 (sehr hohe Waldbrandgefahr) erhöht. „Vor allem durch das Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate sind die Waldböden sehr stark ausgetrocknet“, erläutert der stellvertretende Forstamtsleiter Sebastian Graf.