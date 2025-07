Waldbrand: Waldbrand: Ministerpräsident Voigt dankt Kräften für Einsatz

Erfurt/Saalfeld (dpa/th) - Nach dem Ausbruch eines Waldbrands auf der Saalfelder Höhe am Mittwochnachmittag bedankte sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt am Donnerstag bei den Einsatzkräften. "Mein Dank gilt den Feuerwehrleuten und Einsatzkräften, die in glühender Hitze mit Mut, Ausdauer und Einsatzbereitschaft Tag und Nacht gegen die Waldbrände in Thüringen kämpfen", so der CDU-Politiker. Ihr Einsatz verdiene größten Respekt.