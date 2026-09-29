Waldbrand: Waldbrand bei Plauen - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Plauen (dpa/sn) - Ein Waldbrand hält derzeit die Einsatzkräfte im Osten der Stadt Plauen in Atem. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebiet Voigtsgrüner Wald an der Bundesstraße 173 ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen der starken Rauchentwicklung könne eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Fenster und Türen sollten vorsorglich geschlossen und der Aufenthalt im unmittelbaren Bereich der Rauchentwicklung vermieden werden, hieß es.