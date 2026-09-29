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  4. Waldbrand bei Plauen - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Waldbrand Waldbrand bei Plauen - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Voigtsgrüner Wald bei Plauen kämpfen knapp 100 Feuerwehrleute gegen einen Brand. Die Ursache ist noch unklar, starke Rauchentwicklung sorgt für mögliche Gesundheitsgefahr.

Waldbrand: Waldbrand bei Plauen - 100 Feuerwehrleute im Einsatz
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Ungefähr 100 Feuerwehrleute sind beim Waldbrand bei Plauen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Plauen (dpa/sn) - Ein Waldbrand hält derzeit die Einsatzkräfte im Osten der Stadt Plauen in Atem. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebiet Voigtsgrüner Wald an der Bundesstraße 173 ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen der starken Rauchentwicklung könne eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Fenster und Türen sollten vorsorglich geschlossen und der Aufenthalt im unmittelbaren Bereich der Rauchentwicklung vermieden werden, hieß es.

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Nach Angaben der Feuerwehr sind knapp 100 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Einsatzstelle ist den Angaben zufolge nur schwer erreichbar. Wie groß die brennende Fläche ist, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, sagte ein Sprecher. Mehrere Tanklöschwagen sind demnach im Einsatz.