Waldbrand Nur einzelne Flammen in der Nacht am Saurüsselkopf

Ruhpolding (dpa/lby) - Der Kampf gegen den Waldbrand am Saurüsselkopf geht voran. Nachdem die Rettungskräfte das offene Feuer am Donnerstag gelöscht hatten, flammten in der Nacht zum Freitag nach Angaben des Landratsamtes Traunstein zwar an einzelnen Stellen die Flammen noch einmal auf, erloschen aber auch meist von selbst wieder, ohne dass die in Bereitschaft stehende Feuerwehr eingreifen musste. Insgesamt habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Auch Regenschauer während der Nacht hätten keinen wesentlichen Einfluss auf das Brandgeschehen gehabt.