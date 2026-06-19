Waldbrand: Mehr als 34.000 Quadratmeter Wald nach Feuer zerstört

Heideck (dpa/lby) - Ein Feuer hat bei Heideck (Landkreis Roth) eine Waldfläche von mehr als 34.000 Quadratmetern zerstört. Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.
Rund 350 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen in Heideck. Was die Feuerwehr nach dem Waldbrand jetzt untersucht.
Heideck (dpa/lby) - Ein Feuer hat bei Heideck (Landkreis Roth) eine Waldfläche von mehr als 34.000 Quadratmetern zerstört. Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.
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Demnach war am Donnerstag das Feuer in der Nähe eines alten Munitionsdepots ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Sanitätskräften rückte an, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Rund 350 Kräfte aus 26 Feuerwehren waren im Einsatz. Ihnen gelang es, das Feuer nach drei Stunden einzudämmen. Wegen möglicher Glutnester blieben die Einsatzkräfte jedoch noch länger vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrkräfte wurden nach dem Einsatz vorsorglich medizinisch untersucht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.