Waldbrand: Mehr als 34.000 Quadratmeter Wald nach Feuer zerstört

Demnach war am Donnerstag das Feuer in der Nähe eines alten Munitionsdepots ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Sanitätskräften rückte an, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Rund 350 Kräfte aus 26 Feuerwehren waren im Einsatz. Ihnen gelang es, das Feuer nach drei Stunden einzudämmen. Wegen möglicher Glutnester blieben die Einsatzkräfte jedoch noch länger vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.