Gesamtfläche von 40.000 Quadratmetern betroffen

Das Feuer war am Mittwoch in dem Forst rund um einen ehemaligen Truppenübungsplatz in Mittelfranken ausgebrochen. Betroffen waren laut Landratsamt insgesamt rund 40.000 Quadratmeter, verteilt auf mehrere Flächen. Das entspricht fast sechs Fußballfeldern.