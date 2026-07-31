Waldbrand in den Alpen Luftbeobachter sollen weitere Waldbrände verhindern

Unterwössen (dpa/lby) - Angesichts der hohen Waldbrandgefahr in Bayern werden in den kommenden Tagen in verschiedenen Regionen Luftbeobachter Ausschau nach Feuern halten, um die Einsatzkräfte schnell alarmieren zu können. Bei Unterwössen im oberbayerischen Landkreis Traunstein wollen die Einsatzkräfte heute unterdessen weiter versuchen, einen Brand im Bergwald der Chiemgauer Alpen zu löschen. Das Landratsamt hatte wegen des Waldbrandes am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen, um den Einsatz zentral koordinieren zu können.