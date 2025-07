Waldbrand: Hilfe aus Sonneberg tut weiter Not

Dass einiges an Material im Einsatz ist, was man sonst in so einem Zusammenhang eher nicht vor die Augen bekommt, merkte im Gespräch mit der Redaktion Sonnebergs Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein am späten Freitagnachmittag an. Wasserwerfer der Landespolizei hat er ausgemacht. „Ansonsten ist heute viel mit dem Hubschrauber gearbeitet worden, auch einer der Bundespolizei war im Einsatz.“