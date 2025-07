Landkreisweit ploppten Donnerstagfrüh kurz nach vier Uhr die Katastrophenfallmeldung auf den Smartphone auf, erst zu einem Großbrand am Rennsteig im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt, dann noch einmal eine solche zur starken Rauchentwicklung im Sonneberger Unterland. Schnell stellte sich heraus, nicht ein weiteres Feuer im Unterland war hier die Einsatzlage, sondern der Waldbrand am Rennsteig schickte seine Rauchschwaden durch die gesamte Region. Feuerwehrmitglieder aus der gesamte Region waren beteiligt den bislang größten Vegetationsbrand in Thüringen einzudämmen.