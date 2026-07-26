Waldbrand: Feuer in Waldgebiet bei Oberweißbach

Im Wald bei Oberweißbach brennt es. Die Polizei sucht eine Frau und Zeugen, die etwas beobachtet haben.
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Ein Oberweißbacher, der zufällig in der Nähe war, leistete erste Löscharbeit. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen dann endgültig und konnte so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.
Zum Zeitpunkt des Löscheinsatzes war in dem Bereich auch eine junge Frau unterwegs. Diese wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld, Telefon (0 36 72) 4 17 14 64, unter Angabe der Vorgangsnummer 0186904 zu melden.
Ebenso werden Zeugen gebeten, die am Vorabend bis zur Mittagszeit des 25. Juli Beobachtungen oder Wahrnehmungen in dem betroffenen Waldstück gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, sich unter obiger Telefonnummer zu melden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.