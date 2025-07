Die Feuerwehr Suhl ist seit Donnerstagabend, 22.30 Uhr, ununterbrochen im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mit Tanklöschfahrzeugen Löschwasser aus Schmiedefeld nach Gösselsdorf zu pendeln. Bereits am Donnerstagmorgen wurden durch die Suhler Kräfte über 100.000 Liter Löschwasser zur Brandstelle transportiert. Die Fahrzeuge bringen das Wasser bis an einen Löschteich, von wo es gezielt in den Wald gepumpt wird. Sechs Feuerwehrleute aus Suhl sind hierbei aktiv eingebunden.