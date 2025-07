Waldbrand außer Kontrolle: Waldbrand in Spanien außer Kontrolle - ein Unfalltoter

Während die teils meterhoch aufschießenden Flammen von Löschflugzeugen und -hubschraubern direkt aus der Luft bekämpft wurden, legten die Mannschaften am Boden Schneisen an, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Starker Wind fache die Flammen in dem unwegsamen und bergigen Gelände aber immer wieder an, sagte Iglesias. Zudem sei dort sehr viel brennbare Vegetation. Die Gegend hatte sich gerade erst einigermaßen von einem verheerenden Waldbrand im Jahre 2009 erholt.