Saalfeld-Rudolstadt - Wegen des Waldbrands auf der Saalfelder Höhe haben mehrere Landkreise in Thüringen sowie in Bayern die Bevölkerung vor Rauchentwicklung gewarnt. Die Rauchgase würden von der betroffenen Fläche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Richtung Südosten über die Landesgrenze hinaus ziehen, teilte die Leitstelle des bayrischen Landkreises Kronach in der Nacht mit.