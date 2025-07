Waldbrände Tausende Mahlzeiten für Brandbekämpfer

"Dem zwischenzeitlich aufgetretenen Verteilungsproblem bei der Bereitstellung der Essensversorgung für einige Einsatzkräfte im Gelände wird weiter entgegengewirkt", teilte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mit. Die Kapazitäten wurden demnach nochmals hochgefahren, so dass nun zweimal am Tag 1.500 Mahlzeiten zuzüglich Frühstück vorbereitet werden. Die Versorgung der Einsatzkräfte sei gesichert. Am Freitagmorgen waren rund 670 Feuerwehrleute und andere Helfer vor Ort.