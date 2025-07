Als eine Konsequenz aus den tagelangen Löscharbeiten auf der Saalfelder Höhe will Thüringen bei der geplanten Neuanschaffung von Polizeihubschraubern genau darauf achten, dass diese Fluggeräte auch möglichst umfassend zur Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt werden können. Es werde darum gehen, die Erfahrungen aus diesen Löscharbeiten auch in die Ausschreibungen für den Kauf dieser neuen Hubschrauber einzubeziehen, sagte Thüringens Kommunalstaatssekretär, Andreas Bausewein (SPD) am Dienstag in Erfurt. So solle sichergestellt werden, dass die Hubschrauber technisch auf dem neusten Stand seien, um bei der Brandbekämpfung helfen zu können.