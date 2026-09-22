Waldbrände: Löschhubschrauber stürzt im Yosemite Park ab - zwei Tote

Mariposa - Beim Einsatz eines Löschhubschraubers unweit eines Waldbrandes im berühmten Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen. Der Hubschrauber stürzte aus noch ungeklärten Gründen ab, beide Insassen kamen ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher der Forstbehörde berichteten. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde (FAA) ereignete sich das Unglück am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Bezirk Mariposa.