"Die Lage ist stabil", sagte Sina Rauch. Die Sprecherin von der Stadtverwaltung Saalfeld hat zwischenzeitlich die Pressearbeit zum Waldbrand übernommen, um die Kollegen aus dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt zu entlasten. Dass der am Mittwoch ausgerufene Katastrophenfall aufgehoben werden könne, sei aber noch nicht in Sicht, so Rauch weiter. Die Fachleute vor Ort blickten derzeit mit Sorge aufs Wetter: Große Niederschläge, die helfen könnten, sind am Wochenende nicht zu erwarten. Stattdessen hat der Wind zugenommen. "Und der fegt immer wieder in die Schwelbrände hinein", so Rauch.