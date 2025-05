Waldbewirtschaftung: Fichtensterben: Hilfe für private Waldbesitzer in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Das Fichtensterben durch Trockenheit und Borkenkäferbefall stellt viel private und kommunale Waldbesitzer vor große Probleme - das Land reagiert mit mehr finanziellen Hilfsangeboten. Der Fördertopf dafür enthalte in diesem Jahr 20 Millionen Euro, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Das seien rund 4,5 Millionen Euro mehr, als im vergangenen Jahr an private Waldbesitzer und kommunale Forstbetriebe flossen. In Thüringen gibt es mehrere Zehntausend private Waldbesitzer - oft mit sehr kleinen Flächen.