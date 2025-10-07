3246 Hektar misst der Wald der Stadt Heldburg. Aufgrund seiner flächenmäßigen Ausdehnung wird er übergreifend von vier Revierleitern des Forstamts Heldburg betreut: Tobias Boßeckert (Revier Hellingen), Benedikt de Craigher (Revier Rieth), Uwe Schurg (Revier Heldburg) und Jens Freiberger (Revier Ummerstadt). Zweimal im Jahr lädt Bürgermeister Christopher Other (CDU) zur Waldbegehung in verschiedene Revierteile ein, um die Entwicklungen vor Ort zu zeigen.