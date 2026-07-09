Gemeinsam mit Forstwirtschaftsmeister Sebastian Dummer und Frank Henkel vom Forstamt Kaltennordheim begaben sich Meininger Räte auf eine Infotour durch den kommunalen Stadtwald. Im März 2019 hatten ihre Vorgänger beschlossen, diesen nach dem Lübecker Modell zu bewirtschaften. Um von der Natur zu lernen. Das Konzept sieht von Kahlschlägen ab, es werden heimische Baumarten gefördert und von herkömmlichen Durchforstungen wird abgesehen. Ein Ziel ist, langlebiges und wertvolles Starkholz zu entwickeln, das viel Kohlendioxid speichert.