Die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Staatsministerin Elisabeth Kaiser, und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt haben Engagierte aus ganz Ostdeutschland ausgezeichnet. Der Engagement-Wettbewerb „machen!2025“ würdigt bereits zum sechsten Mal freiwilliges Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Mehr als 1100 gemeinnützige Organisationen aus ländlichen Regionen hatten sich beworben. Von über 200 prämierten Projektideen erhielten 105 ihre Auszeichnungen bei der feierlichen Preisverleihung. Dabei wurden Preisgelder zwischen 5000 Euro und 10.000 Euro vergeben.