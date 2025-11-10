Die „Startbahn“-Beleuchtungen aus hunderten windgeschützten Teelichtern war von vielen fleißigen Helferinnen und Helfern längst platziert und angezündet. Und los geht’s! Nun konnte der bunte Lichter-, Lampion und Fackelzug vom Sammelpunkt Bushaltestelle endlich seinen Weg durch die waldnahe Dunkelheit zum Festgeschehen nehmen. Sozusagen wider die nasskalte November-Finsternis zum früheren Waldbad.