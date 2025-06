Waldbad Schmiedefeld: Mit Rudolf Fritz zurück durch die Geschichte

Erinnerungen an besondere Menschen

Besonderes Interesse dürften die Geschichten um die Menschen erwecken, die in verschiedener Form mit dem Werden des Waldbades in Verbindung standen. Wem gehörten die Grundstücke damals, die noch heute zum Badevergnügen einladen? Wer waren die Bademeister, die in all den Jahren zur Sicherheit der Badegäste ihren Dienst taten? Und ganz bestimmt wird auch die eine oder andere Anekdote zum Besten gegeben, mit denen sich die Waldbadbesucher selbst im Schmiedefelder Gedächtnis verewigt haben sowie so manche Erinnerung der Vortragsbesucher wach. Denn so mancher wird dort nicht nur das Schwimmen gelernt haben, sondern seine Sommer im Waldbad mit reichlich unbeschwerter Zeit und besten Erinnerungen an Erlebnisse unterschiedlicher Art verbracht haben.