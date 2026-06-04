Nachhaltigkeit ist ein Thema, das bei den Schmiedefelder Waldbadfreunden ebenfalls groß geschrieben wird. So verwundert es nicht, dass gut erhaltene Stücke der grünen Suhler Flaniermeile, die seit Jahren bereits immer wieder neu in der Suhler Innenstadt verlegt wird, bei ihnen erneut Verwendung finden. Zum jüngsten Arbeitseinsatz sind auch sie mit für ihre neue Aufgabe rund um den Beckenrand angepasst worden, damit nackte Füße auf den Betonplatten angenehmer unterwegs sind.