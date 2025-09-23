In 80 Tagen ging es in Schmiedefeld nicht um die Welt, wohl aber in der vergangenen Saison in das idyllisch gelegene Waldbad, zumindest an den schönen Tagen. Und von ihnen blieben 60 übrig in der jüngsten Saison, denn auf 20 offene Tage musste im recht durchwachsenen Juli wegen des häufigen Regens verzichtet werden. Vom 13. Juni bis zum 31. August war die vergangene aber auch darüber hinaus eine wie keine in den Jahren zuvor. Und das lag ganz besonders am Jubiläumsjahr. Denn das Waldbad Schmiedefeld ist inzwischen runde 100 Jahre alt geworden.