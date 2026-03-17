Der 12. Juni ist in diesem Jahr der magische Tag, dem besonders die Freunde des Schwimmsports entgegenfiebern dürften. Denn an diesem Tag öffnen die Schmiedefelder Waldbadfreunde das idyllisch gelegene Bad und starten in die neuen Saison. Bis dahin gibt es wie immer nicht nur jede Menge zu tun, es ist erstmals auch ein Start unter neuer Regie. Denn bereits im vergangenen Herbst ist der alte Vorstand im 100. Jahr des Waldbades und nach der gelungenen Jubiläums-Party im Sommer, wie bereits lange zuvor angekündigt, komplett zurückgetreten. Wesentlich verjüngt hat nun ein neuer Vorstand unter der Doppelspitze mit Katja Seltner und Isabelle Blau seinen ehrenamtlichen Dienst angetreten, um das Freibad auch künftig für alle Badegäste zu öffnen.