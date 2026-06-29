In idyllischer Lage am Fuße des Großen Gleichberges, eingebettet in das Grün des Waldes und gespeist von den Quellwässern des Gleichberggebietes, lädt das Waldbad Römhild zu einem erfrischenden Bad und zur Erholung ein. Erreichbar ist es mit Fahrzeugen über die Hildburghäuser Straße (2 Kilometer von Römhild) oder auf Wanderwegen, ob von Römhild oder umliegenden Orten. Mit einem Schwimmbadfest wurde am Samstag das 90-jährige Jubiläum des Waldbades mit einem Badespaß für die ganze Familie gefeiert.