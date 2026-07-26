Bei hochsommerlichen Temperaturen feiert es sich am besten mit einer Erfrischung in der Hand. Dem Waldbadverein Geschwenda kommt bei seinem neunten Sommerfest seine Veranstaltungsstätte gleich doppelt zugute: Sowohl im Mehrzweckgebäude, das auf seiner Terrasse mit Sonnenschirmen bestückt ist als auch die Bäume auf dem Waldbadgelände spenden angenehmen Schatten. Dort genießen die Besucher Kaffee und Kuchen und lauschen den Klängen der Liebensteiner Musikanten.