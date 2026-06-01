Gesperrt! Das Schild, das an der Brücke über die Schleuse am Ende der Waldauer Tränkgasse steht, spricht eine klare Sprache. Und beim genaueren Betrachten der Brücke wird auch deutlich, weshalb sie momentan nicht genutzt werden darf. Bohlen fehlen und die, die noch liegen, sehen nur bedingt vertrauenswürdig aus. Kurzum: Die Brücke ist gesperrt. Und das ist seit über 15 Jahren ein großes Ärgernis der Waldauer und der Schwarzbacher.