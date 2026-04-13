Weil (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Waldarbeiten von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 69-Jährige am Samstag in einem Waldstück bei Weil (Landkreis Landsberg am Lech). Beim Verladen sei er von einem gefällten Baum am Kopf getroffen worden. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.