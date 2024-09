Hase, Wildschwein, Frischling, Rehbock, Waschbär und Fuchs lernten die Jungen und Mädchen mit Kiki beim neusten Abenteuer am Samstagmorgen am Jagdhausmuseum Gabelbach näher kennen. Das Waldabenteuer gestaltete Forstwirtschaftsleiter Marcel Neitzke gemeinsam mit der angehenden Försterin Franziska Koch aus Oehrenstock und der Forstwirtschaftsstudentin Tabea Schulz aus Elleben. Weil sich die Tiere im Wald am Kickelhahn in freier Wildbahn natürlich nicht blicken ließen, hatte Marcel Neitzke aus seiner „Jagdschule Langer Berg“ Tierpräparate mitgebracht. Viel Interessantes und manch Neues erfuhren Lena, Magnus, Luka und all die anderen Kinder gemeinsam mit Kiki über die vierbeinigen Waldbewohner.