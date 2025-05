Lindner hatte sich nach der verlorenen Bundestagswahl vom Februar mit dem Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde im politischen Berlin rar gemacht. Im Bundestag trat er ein letztes Mal Mitte März in der Sondersitzung zum Milliarden-Schuldenpaket auf. Auch beim Großen Zapfenstreich zur Verabschiedung von Olaf Scholz als Bundeskanzler am vergangenen Montag fehlte er wegen väterlicher Pflichten, wie er schrieb. Sein letztes politisches Amt als FDP-Bundesvorsitzender wird er beim Parteitag in einer Woche abgeben.